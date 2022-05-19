Негосударственные хосписы объявили о сворачивании программ помощи пациентам

Российские хосписы не могут оказывать помощь пациентам в прежнем объеме из-за перебоев с поставками лекарств, медицинских изделий и роста цен на них, сообщили «Известиям» в четверг, 19 мая, представители благотворительных фондов. Особенно это сказывается на хосписах, которые не финансирует государство.

«В марте-апреле у нас серьезно выросли расходы на питание, средства по уходу за нашими подопечными, потребовалось больше помогать хосписам в регионах. В будущем из-за сложностей с логистикой, скачков курса, ухода компаний с рынка потребности в помощи будут только возрастать», — рассказала директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова.



По ее словам, сильно выросли цены на респираторное оборудование — региональные учреждения и некоммерческие организации (НКО) не всегда могут сделать необходимые закупки и всё чаще обращаются к «Вере» за поддержкой.



В хосписе «Дом с маяком» обратили внимание на то, что с марта недоступны для оптовых заказов противоэпилептические препараты «Депакин», «Файкомпа», «Зонегран», «Финлепсин», противосудорожный препарат «Кеппра», в дефиците 20-процентный раствор глюкозы и ряд других лекарств.



«Пациентам, которым врачи годами подбирали схему лечения, сейчас придется со срывом ремиссии переходить на более токсичные противосудорожные препараты, антидепрессанты», — сказали в «Доме с маяком».



Ряд фондов из-за сокращения пожертвований и роста цен вынуждены сворачивать некоторые свои программы. Так, фонд «Бумажная птица», на базе которого работает одноименный хоспис, поставил на паузу проект «Мечты сбываются», в рамках которого сотрудники и волонтеры помогали осуществить заветные желания детей с неизлечимым диагнозом.

Сложности возникли и с реализацией проекта «Журавлик», в рамках которого фонд помогает детям с неизлечимым диагнозом и их сопровождающим оформить перелет в другой город или страну для медицинского обследования или плановой операции.



Подробнее читайте в материале «Известий»:

Уход, да не тот: частные хосписы сворачивают программы помощи