Онищенко раскрыл способы уберечь детей от невирусного гепатита

Для защиты своего ребенка от гепатита неизвестной этиологии нужно отказаться от поездок в страны, где распространяется это заболевание. Если поехать туда необходимо, следует внимательно подойти к выбору места проживания, продуктов питания и воды. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Первое, что нужно сделать: в те страны, где это регистрируется — не ездить, тем более большой нужды в этом нет», — сказал Онищенко в интервью «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что, хотя среди взрослых заболевших вирусным гепатитом неизвестной этиологии нет, не надо забывать, что они могут быть переносчиками инфекции. Поэтому следует быть настороже, если взрослый вернулся из неблагополучной по заболеванию страны в семью, где есть дети.

Онищенко также предостерег от паники по поводу распространения гепатита неизвестной этиологии, однако отметил, что врачи должны проявлять настороженность, чтобы иметь возможность вовремя выявить болезнь. Пока нет данных о том, насколько невирусный гепатит заразен и что его вызывает, решающую роль играет своевременная диагностика.

14 мая Вадим Покровский предположил, что вспышку гепатита неизвестной этиологии в ряде стран Европы, предположительно, мог спровоцировать новый вирус. Отмечалось, что исследователи ищут ранее неизвестный вирус или новый вариант ранее известного вируса, подозревают, в частности, определенный вариант аденовируса, выделенный у многих больных в Англии.

15 мая врач гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов предупредил, что развитие гепатита может быть связано с острой вирусной инфекцией или с другими факторами, например, перенесенным коронавирусом или чрезмерным увлечением пациента «чисткой». По словам Вялова, главное — вовремя обнаружить поражение печени. Он предупредил, что в запущенных случаях существует риск летального исхода. организма.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что в США, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Дании и Испании выявлены случаи острого гепатита у детей. Точная причина заболевания у этих детей остается неизвестной.