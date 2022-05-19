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Дипломаты назвали антироссийские выпады США свидетельством неискренности в риторике

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Вашингтон, Капитолий
Фото: ТАСС/Алеев Егор
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Антироссийские выпады Вашингтона, в частности заявления номинанта на должность постпреда США при Организации американских государств (ОАГ) Фрэнка Мора, ставят под сомнение искренность Соединенных Штатов Америки в намерении внести конструктивный вклад в развитие Западного полушария. Об этом в среду, 18 мая, заявили российские дипломаты в США.

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Как заметили в посольстве, риторику США можно расценить в том числе как попытку скрыть опасения принимающей стороны по части ее возможностей в реализации миссии. Речь идет о саммите ОАГ, который состоится 6–10 июня.

«Вал критики от будущих гостей встречи по поводу подготовки мероприятия ставит под сомнение искренность намерений американских властей внести конструктивный вклад в развитие региона. Как бы то ни было, номинанту на должность представителя при ОАГ следовало бы отказаться от порочной установки по углублению разделительных линий, навязыванию партнерам ложного выбора «быть с нами или против нас», — говорится в опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства РФ сообщении.

В публикации также подчеркивается деструктивное влияние американской стороны на миссию организации. Так, ОАГ лишена статуса универсальной региональной площадки Запада, что подтверждается отсутствием Кубы, выходом Никарагуа и «самозванцем» на месте представителя Венесуэлы.

21 апреля совет ОАГ поддержал временное лишение статуса Москвы в качестве постоянного наблюдателя в контексте российской спецоперации по защите Донбасса. Днем позже посол РФ в США Анатолий Антонов назвал соответствующее решение серьезной ошибкой, так как задачей любой международной структуры является объединение стран в целях решения проблем глобального характера.

23 апреля глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия выразил солидарность с позицией России в вопросе приостановки ее статуса постоянного наблюдателя в ОАГ. Он также добавил, что ОАГ стала бесполезной организацией, полностью утратившей актуальность.

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