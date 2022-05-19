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Politico: США отказываются поставлять Киеву реактивные системы залпового огня

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Украинские политики разочарованы сопротивлением администрации США в вопросе поставок в страну реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальнего действия несмотря на то, что Украина считает это оружие критически важным для борьбы с артиллерией России в Донбассе. Такую информацию со ссылкой на источники сообщило 18 мая издание Politico.

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Киев уже несколько месяцев просит Вашингтон прислать новые образцы РСЗО. США, в свою очередь, не удовлетворяют желание Украины, так как опасаются эскалации конфликта вокруг страны из-за возможных ударов по территории РФ в случае предоставления подобных вооружений.

При этом, по словам источника в администрации президента США Джо Байдена, Украина и США продолжают активное обсуждение вопроса поставок вооружений.

«Мы должны принять решение о том, какие системы вооружений обеспечат наибольшую отдачу от вложенных средств», — сказал чиновник.

16 мая сенат США дал согласие поставить проект о выделении военной помощи Украине в размере примерно $40 млрд на итоговое голосование, которое должно состояться на неделе. Ожидается, что во время голосования инициатива будет утверждена большинством законодателей.

В тот же день конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала проект военной помощи Украине от США на $40 млрд. Недовольство парламентария вызвало расходование средств на оборонные нужды Киева в условиях, когда американское общество само испытывает социальный кризис.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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