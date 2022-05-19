Новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла ответить на вопрос об инфляции

Жители Америки подвергли критике выступление нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Бурная реакция американцев была вызвана словами представителя американского ведомства о том, что «повышение цен [президента РФ Владимира] Путина» является причиной инфляции в стране.

Как отмечает часть пользователей, новому пресс-секретарю не удается «так же хорошо врать», как ее предшественнице Дженнифер Псаки. Комментатор в ироничной манере выразил надежду на то, что со временем Жан-Пьер этому научится.

«Белый дом всё еще обвиняет в ценах на газ Путина, им не надоело», — опубликовал слова другого жителя страны портал Mail BD.

Специалист по коммуникациям в Республиканской партии США Мэтт Уитлок также отнесся к выступлению Жан-Пьер критически.

«Из школы коммуникаций Камалы Харрис и Майкла Скотта, где вы просто начинаете предложение и видите, куда оно вас приведет, независимо от того, какой вопрос вам задали… На самом деле похоже, что она, возможно, просто читает неправильный ответ из своих письменных тезисов здесь — независимо от вопроса [журналиста]. Тезисы — это хорошо, но вы должны хотя бы попытаться ответить на вопрос», — приводит его высказывание телеканал Fox News.

13 мая Карин Жан-Пьер стала пресс-секретарем Белого дома. На этом посту она заменила Дженнифер Псаки, которая, по неподтвержденным данным, планирует строить карьеру в журналистике. Подчеркивается, что Жан-Пьер стала первой темнокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на посту пресс-секретаря.