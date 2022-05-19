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Военные РФ доставили гуманитарную помощь в один из населенных пунктов ЛНР

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Доставка гуманитарной помощи
Фото: Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие доставили продуктовые наборы и предметы первой необходимости наиболее нуждающимся жителям Луганской Народной Республики (ЛНР).

В первую очередь помощь получили женщины с детьми, ветераны и инвалиды, а также беженцы. Из продуктов им были предоставлены крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло, мясные и рыбные консервы.

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Как отметила представитель гуманитарно-координационного центра Ирина, помощь была доставлена по 50 адресам.

«Конечно, в первую очередь радовались дети, которым мы давали печенье и конфеты. В состав гуманитарной помощи входили все необходимые предметы, это сахар, макароны, сгущенка, печенье, кофе, чай, а также предметы первой необходимости: мыло, зубная паста, зубные щетки. Гуманитарная помощь в первую очередь доставляется в те населенные пункты, где наиболее остро стоит вопрос с продовольствием, не работают магазины и нарушены поставки продовольствия», — сообщила она.

По ее словам, центр ведет работу с населением: записываются все просьбы, которые поступают от нуждающихся. Это могут быть, например, медикаменты, подгузники. Гуманитарная помощь доставляется как по адресам, так и на пункты выдачи гуманитарной помощи, уточнила Ирина.

Ранее, 16 мая, представители общественной организации «Московские суворовцы» передали более 60 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской и Херсонской областей. При содействии Минобороны РФ в эти регионы доставлены предметы первой необходимости, продукты, товары для детей, бытовая химия.

В тот же день из России на территорию Мелитопольского района Запорожской области доставили 55 т гуманитарной помощи. Казаки Терского казачьего войска передали продовольствие и предметы первой необходимости мирным жителям населенных пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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