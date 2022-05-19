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Завкафедрой МГУ Засурский покинул должность и уехал из России

Завкафедрой МГУ Иван Засурский сообщил, что покинул должность и уехал из России
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Заведующий кафедрой журналистского факультета МГУ Иван Засурский ушел из университета и покинул Россию. Он рассказал об этом 18 мая в своем аккаунте Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

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«Дорогие друзья и коллеги! Спустя 16 лет покинул должность заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики в Московском государственном университете и покинул страну», — сообщил он.

В качестве причины он назвал поиск единомышленников, а также вариантов продвижения в области климатических коммуникаций.

Иван Засурский — известный журналист, продюсер и общественный деятель, кандидат филологических наук, внук президента журналистского факультета МГУ Ясена Засурского. На журналистском факультете МГУ он заведовал кафедрой новых медиа и теории коммуникации. Является лауреатом премии МГУ имени И.И. Шувалова. Среди его проектов — ток-шоу «Пресс-клуб XXI», порталы «Частный корреспондент» и «Научный корреспондент». Также он известен как продюсер фильма «Generation П» по одноименной книге Виктора Пелевина.

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