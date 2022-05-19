Матвиенко заявила, что реакция РФ на вступление в НАТО Финляндии и Швеции будет соразмерна

Присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу (НАТО) окажет негативное влияние на политическую стабильность Европы. Такое заявление спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко сделала в интервью «Известиям» 19 мая.

«Конечно же, вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы. Не добавит ей стабильности. Потому что ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет. И мы, и все ценили такую позицию», — рассказала она.

Она также предположила, что такое решение скандинавские страны приняли не самостоятельно, а из-за внешнего давления.

«На мой взгляд, нынешнее решение не суверенное, принятое, безусловно, под давлением коллективного Запада, в первую очередь США и НАТО. Уж очень быстро оно прокручивается. По такому серьезнейшему, существенному вопросу даже не сочли необходимым провести референдум — спросить мнение граждан этих стран», — отметила спикер СФ.

Она напомнила о том, что в Мадриде скоро состоится сессия НАТО, где, предположительно, должны быть одобрены заявки Швеции и Финляндии на вступление в блок, а также подчеркнула, что Россия всегда высказывалась за сохранение зоны Балтийского моря как зоны взаимовыгодного сотрудничества, мира и стабильности.

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