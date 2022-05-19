Метеоролог Макарова пообещала теплую погоду в Москве с 22 мая

В московский регион с воскресенья 22 мая придет погода без осадков — ожидается, что воздух днем прогреется до 13–18 градусов тепла, а ветер к выходным ослабнет. Об этом в четверг, 19 мая рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Дождики совсем скоро закончатся. В четверг местами небольшие еще будут, потом преимущественно без осадков. С воскресенья и в начале следующей недели уже без осадков вовсе. Воздух днем будет всё лучше и лучше прогреваться», — сообщила метеоролог ТАСС.

По ее словам, москвичей ждет солнечная погода.

18 мая специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что народная примета о том, что если весна холодная, значит, лето будет жарким, не вызывает доверия у профессиональных метеорологов. Нынешнюю холодную весну Леус объяснил частыми вторжениями, что вызывает облака, дожди и мешает температуре подняться выше 15 градусов.

До этого 16 мая главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал умеренно теплое лето в России. Тишковец заявил, что до конца мая в европейской части России температура воздуха будет принимать значения существенно ниже климатической нормы, июнь будет теплым, но жары ожидать не стоит.