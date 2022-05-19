Завкафедры МГУ Засурский покинул должность и уехал из России

Завкафедры МГУ Иван Засурский покинул должность спустя 16 лет и уехал из России, о чем он рассказал в среду, 18 мая.

«Дорогие друзья и коллеги! Спустя 16 лет покинул должность заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики в Московском государственном университете и покинул страну», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ) сообщении Засурского.

Свое решение он обосновал поиском единомышленников и вариантов продвижения в области климатических коммуникаций.

Иван Засурский — известный журналист, продюсер и общественный деятель, кандидат филологических наук, внук президента журналистского факультета МГУ Ясена Засурского. На журналистском факультете МГУ он заведовал кафедрой новых медиа и теории коммуникации. Является лауреатом премии МГУ и. И.И. Шувалова. Среди его проектов — ток-шоу «Пресс-клуб XXI», порталы «Частный корреспондент» и «Научный корреспондент», также он известен как продюссер фильма «Generation П» по одноименной книге Виктора Пелевина.