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Сербский политолог назвал расширение НАТО провокацией

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Эмблема НАТО и флаги государств
Фото: ТАСС/Алексей Витвицкий
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Расширение НАТО на восток за счет присоединения Швеции и Финляндии — это провокация, которая может повлечь за собой опасные последствия. Об этом в среду, 18 мая, заявил сербский политолог Стефан Свркота.

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«Заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО — в первую очередь это, бесспорно, провокация, причем провокация с потенциально очень большими последствиями ввиду неимоверной эскалации конфликтного потенциала в Европе в связи с событиями, происходящими на территории Украины в данный момент. Это видится как подбрасывание дров в костер для разжигания еще большего огня», — сказал Свркота в интервью ТАСС.

Политолог назвал готовность Североатлантического альянса поддержать заявки стран попыткой НАТО добиться хоть какой-то пирровой победы и показать миру, что альянс «является каким-то гарантом безопасности», так как планы сокрушить Россию на Украине пошли насмарку.

По мнению Свркота, цена такой «локальной мелкой победы, а точнее сказать, провокации» может быть неоправданно высокой, ведь вместо попыток наладить мирное сосуществование НАТО выбирает путь наращивания конфликтного потенциала.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

16 мая президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

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