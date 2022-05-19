Президент Хорватии Миланович решил заблокировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович 18 мая выступил против вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО).

Он заявил, что хочет последовать примеру Турции и попытаться наложить вето на вступление двух скандинавских стран в НАТО. Associated Press отметила, что это стало причиной конфликта с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, с которым Миланович дискутирует по ряду политических вопросов.

Миланович отстаивает позицию, что перед ратификацией членства двух северных стран в НАТО в соседней Боснии и Герцеговине должны произойти изменения в избирательных законах, которые облегчат боснийским хорватам избрание на руководящие должности.

Он также подчеркнул, что те представители правительства, которые выступят против ратификации соглашения с двумя скандинавскими государствами, встанут на сторону отстаивания хорватских национальных интересов, дополняет «Газета.Ru».

«Что мне тогда остается делать, написать инструкцию послу Хорватии (при Североатлантическом альянсе о необходимости проголосовать против Финляндии и Швеции), поставить его в неловкое положение. Если он хочет своего мира, тогда ему следует вернуть мандат (предоставленный ему президентом страны, утверждающим кандидатуры в послы при НАТО)», — подытожил Миланович.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что расширение НАТО будет зависеть от того, проявят ли Финляндия и Швеция уважение к озабоченностям Анкары в отношении терроризма. Агентство DPA в Twitter со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

Накануне, 17 мая, агентство Bloomberg раскрыло условия Турции — это включение страны в программу производства истребителей F-35 Lightning, снятие ограничительных мер за закупку российского зенитного ракетного комплекса С-400 и признание озабоченности Турции курдскими ополченцами как внутри страны, так и за ее границами — в Сирии и Ираке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.