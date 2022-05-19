Турция рассказала о работе с ООН по транспортировке украинского зерна

Турция совместно с ООН работает над обеспечением безопасного прохода украинских судов с зерном, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на организованной США министерской конференции «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям».

«Мы поддерживаем усилия генерального секретаря ООН создать гуманитарные коридоры для обеспечения продовольственной безопасности. Вместе с ООН мы работаем над обеспечением безопасного прохода украинских судов с зерном», — рассказал он в среду, 18 мая.

Чавушоглу добавил, что по вопросам гуманитарного характера формируется контактная группа, в которой Турция выступит сопредседателем.

«Приветствуем своевременную инициативу запустить Средиземноморский диалог по продовольственному кризису на министерском уровне. Турция в нем будет сопредседателем», — уточнил дипломат.

Также на конференции Чавушоглу сообщил, что заседание контактной группы России, Украины, Турции и ООН по гуманитарным вопросам пройдет в ближайшие дни. Контактная группа организована по предложению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, добавил он.

Сам же генсек ООН на конференции призвал вернуть российские, белорусские и украинские продукты на мировые рынки. Иначе, по его мнению, решить проблему мирового продовольственного кризиса невозможно.

Ранее на этой же конференции выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен и заявил, что страны должны добиваться от России создания коридоров для экспорта продовольствия из Украины. Он также сообщил о выделении Вашингтоном свыше $215 млн в рамках борьбы с мировым продовольственным кризисом.