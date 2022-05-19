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В ЛНР вернулись 75 эвакуированных в Россию воспитанников дома ребенка

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Эвакуированные дети
Фото: ТАСС/Река Александдр
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Эвакуированные в Россию три месяца назад подопечные дома ребенка Луганской Народной Республики (ЛНР) вернулись в Луганск. Об этом сообщила в среду, 18 мая, главный врач учреждения Ирина Копейка.

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«Дети постарше каждый день у меня спрашивали, когда поедут домой, мы были счастливы, когда вернулись. К нам хорошо относились, но всё равно родной дом всегда лучше. <…> Мы были счастливы, что все здоровы и живы, что все мы вместе», — сказала Копейка ТАСС.

Дети вместе с персоналом учреждения провели в эвакуации три месяца.

Министр здравоохранения ЛНР поблагодарила Россию за помощь, а министерство организовало для воспитанников Республиканского дома ребенка развлекательную программу в честь возвращения.

75 воспитанников Республиканского дома ребенка были эвакуированы в Ростовкую область 19 февраля. Эвакуированных детей приняли специализированные лечебные учреждения Ростова-на-Дону и Таганрога.

Эвакуация мирного населения ЛНР на территорию России началась 18 февраля. Решение было принято в связи с участившимися обстрелами региона со стороны ВСУ.

17 мая врио главы министерства здравоохранения Крыма Константин Скорупский заявил, что республиканские медики готовы принять в регионе детей из освобожденных регионов Украины. Он также сообщил, что медработники полуострова готовы поехать в освобожденные украинские регионы для осмотра детей.

11 мая Президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым, чтобы образовательный центр «Сириус» в Краснодарском крае занялся поддержкой развития талантов детей в Донецкой и Луганской народных республиках. Также он попросил разработать специальные программы подготовки педагогов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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