Губернатор Курской области сообщил об обстреле двух сёл со стороны ВСУ
В Курской области были обстреляны населенные пункты Алексеевка и Теткино. Об этом заявил 18 мая губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет. По мере появления новых данных буду информировать», — говорится в сообщении.
18 мая в Курской области подверглось минометному обстрелу село Алексеевка. В результате инцидента пострадавших не было.
Оно же было обстреляно днем ранее. Пострадали вышка сотовой связи, здание школы и три частных дома. Из жителей населенного пункта никто не пострадал. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.
17 мая Старовойт сообщил об обстреле территории сахарного завода приграничного поселка Теткино. Он отметил, что огонь противника был подавлен ответными действиями пограничников и военных. Никто не пострадал.
11 апреля провокаций со стороны Украины в некоторых регионах России ввели «желтый» уровень террористической опасности. Он действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.
На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».
Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.