Илон Маск назвал демократов партией раскола и ненависти

Известный предприниматель из США Илон Маск назвал Демократическую партию Америки «партией раскола» и заявил, что планирует голосовать за республиканцев. Он написал об этом в среду, 18 мая, в своем Twitter-аккаунте.

«В прошлом я голосовал за демократов, потому что они были (в основном) партией доброты. Но они стали партией раскола и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев. Теперь смотрите, как разворачивается их грязная кампания против меня», — написал Маск.

17 мая в интервью Fox News Маск назвал действующего президента США Джо Байдена ничего не решающим пустым костюмом. Он заявил, что настоящим президентом является тот, кто контролирует телесуфлер.

Ранее в этот день Маск на технологической конференции All-In Summit в Майами заявил, что экономика США находится в состоянии рецессии и выйдет из нее не раньше чем через год. Он уточнил, что этот процесс ориентировочно может занять от 12 до 18 месяцев.