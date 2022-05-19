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Задержан подозреваемый в убийстве в ходе массовой драки в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Полиция в среду, 18 мая, задержала подозреваемого в убийстве во ходе массовой драки у кафе в Подмосковье.

Инцидент произошел 9 мая возле одного из кафе поселка Развилка Ленинского района. На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, как между несколькими мужчинами разгорелся конфликт. Началась драка, которая закончилась убийством одного из участников. Мужчину забили до смерти.

По нашей информации, в среду во время перехвата на Щелковском шоссе по направлению в Московскую область правоохранители перехватили автомобиль подозреваемого. Он был задержан, причастность к убийству устанавливается.

Ранее в этот день на юго-востоке Москвы возле завода железобетонных изделий на Южнопортовой улице произошла стрельба. В конфликте участвовали трое мужчин, один из которых применил травматическое оружие. По информации правоохранителей, двое участников конфликта побили третьего, в ответ на что тот и применил оружие.

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