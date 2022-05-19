Чавушоглу заявил о готовящейся встрече Байдена и Эрдогана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 18 мая заявил, что Анкара и Вашингтон планируют организовать личную встречу лидеров стран в ближайшее время.

«Сегодня была встреча на уровне министров, ранее был визит Нуланд (помощника госсекретаря США Виктории Нуланд — Ред.) в Анкару. Планируется и встреча на уровне лидеров двух стран, рассчитанная на обсуждении вопросов, возникших в двусторонних отношениях», — указал Чавушоглу.

Кроме того, он отметил, что переговоры Анкары и Вашингтона по поставкам Турции американских истребителей F-16 «идут позитивно».

17 мая агентство Bloomberg сообщило, что Турция требует от США поставок самолетов F-16, включения в программу производства истребителей F-35 и снятия санкций за покупку российских зенитных ракетных комплексов C-400 в обмен на согласие по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее в этот день, 17 мая, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая. Также, по словам Андерссон, Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.