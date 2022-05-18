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Путин поприветствовал участников фестиваля «Российская студенческая весна»

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Президент России Владимир Путин в среду, 18 мая, поприветствовал участников 30-го юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна», проходящего в Самаре. Текст обращения опубликован на сайте российского лидера.

Глава государства отметил, что мероприятие собрало молодежь из всех регионов РФ, государств СНГ и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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«Студенческая весна» — это не просто яркое культурное событие, это огромное пространство молодой творческой энергии, где каждый может открыть для себя новые горизонты и добиться успехов благодаря своим талантам, способностям в музыке, в хореографии, актерском мастерстве, других направлениях», — приводятся слова российского лидера в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

По его словам, фестиваль, проходящий под эгидой Российского союза молодежи, для многих становится стартом в профессиональной карьере и «помогает найти единомышленников, наставников, верных друзей».

Как добавил президент, в «Студенческой весне» ежегодно участвует более 300 тыс. человек, а с 2019 года она первой из творческих проектов стала частью платформы «Россия — страна возможностей».

Путин подчеркнул, что гастрольные туры победителей конкурсов «объединяют молодых людей на основе глубокого интереса к многогранной отечественной культуре» и тем самым помогают сохранить и приумножить богатейшие культурные традиции России, а также «способствуют укреплению единства страны».

«В современном очень динамичном мире для студента, будущего профессионала огромную роль играют глубокие знания, стремление всегда учиться, умение работать в команде. Но, чтобы раскрыть свои лучшие качества в полной мере, значимы готовность служить людям, обществу, родной стране, патриотизм, ответственная и активная гражданская позиция, вовлеченность в дела своего региона, города, поселка — словом, важно чувствовать, разделять те ценности, которые составляют основу нашего общества», — заметил глава государства.

В заключение Путин пожелал участникам фестиваля успехов в учебе и всех их начинаниях, а также выразил уверенность, что «Студенческая весна» станет «ярким, незабываемым» праздником.

Ранее сообщалось, что с 19 мая в Астрахани состоится II Международный литературный фестиваль для детей и молодежи, в процессе которого будет открыто около 20 творческих площадок. Мероприятие проводят в рамках национального проекта «Культура». Посетители встретятся с авторами, познакомятся с книжными новинками, примут участие в конкурсах, викторинах, мастер-классах, интеллектуальных играх и флешмобах.

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