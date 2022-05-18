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Историко-краеведческий музей отремонтируют в Полярном

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В Полярном (Мурманская область) в этом году планируют капитально отремонтировать здание городского историко-краеведческого музея. Проект работ уже получил одобрение, сообщает Главное управление государственной экспертизы.

Проект предусматривает восстановление фасадов здания с учетом особенностей исторической архитектуры. В перечень работ входит ремонт кирпичной кладки, замена навесов и крыльца, отделка элементами декора, обустройство отмостки, восстановление балконов и террасы.

Внутри музея планируется отремонтировать лекционный зал и другие помещения, дренажную и вентиляционную системы. Кроме того, в порядок приведут прилегающую территорию. На пустыре появятся амфитеатр, трибуны, различные малые архитектурные формы, уточняет ИА «Би-порт».

Трехэтажное здание по улице Моисеева, 3, возвели в 1938 году как жилье для моряков Северной флотилии. Дом стал одним из первых капитальных строений в Полярном. В 1999-м году в нем открыли музей.

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