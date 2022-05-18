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Экс-генерал США перепутал кадры из игры с боевыми действиями на Украине и в Донбассе

Отставной генерал США Маккаффри перепутал кадры из игры с боевыми действиями на Украине и в Донбассе
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Фото: REUTERS/Zach Brien
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Генерал Соединенных Штатов в отставке и сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккаффри перепутал с реальными боевыми действиями на Украине и в Донбассе кадры из компьютерной игры Arma 3.

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Маккаффри опубликовал в своем Twitter видео с кадрами якобы событий на Украине.

«Российский самолет поражен британской ракетой. Русские теряют большое количество истребителей. Оружие Великобритании стало настоящей угрозой», — приводит приложенный комментарий к опубликованному видео во вторник, 17 мая, телеканал Fox News.

Экс-генерал удалил запись после того, как один из пользователей соцсети указал, что на записи показаны кадры из игры.

10 февраля член конгресса США Марджори Грин, комментируя расследование в отношении протестов 6 января 2021 года, когда митингующие захватили Капитолий, сравнила полицию с гаспачо вместо гестапо. Пользователи Twitter пошутили, что интервью не стоит давать на голодный желудок.

4 мая Президент Соединенных Штатов Джо Байден перепутал Украину и Россию. Он заявил, что США перед началом специальной операции «вооружили Россию ракетами Javelin». 6 мая глава Белого дома назвал первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес президентом.

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