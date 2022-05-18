В США допустили ядерное испытание в КНДР во время визита Байдена в Азию

США не исключают возможности проведения Северной Кореей ракетных или ядерных испытаний во время визита президента Джо Байдена в Японию и Южную Корею. Об этом 18 мая заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Наши разведданные говорят о реальной возможности, что будут проведены либо ракетные испытания, включая испытания ракет большой дальности, либо ядерные испытания, или даже оба варианта, причем либо в день начала поездки президента Байдена в регион, либо на второй день», — сказал он на брифинге в Белом доме.

По словам Салливана, США готовятся ко всем этим возможным развитиям событий, передает Daily Mail.

Байден отправляется в Южную Корею 19 мая. Там он встретится с президентом Юн Сок Ёлем, после чего в воскресенье отправится в Японию. В Токио президент США встретится с лидерами Японии, Австралии и Индии.

Ранее, 17 мая, представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США не ожидают от Северной Кореи приостановки ядерных испытаний в связи со вспышкой там COVID-19. По его словам, «мы еще не видели, когда правительство КНДР ставило проблемы гуманитарного характера своего народа выше этих дестабилизирующих действий».

В этом году последнее испытание ракеты Северная Корея совершила 7 мая. Оно стало со стороны КНДР 15-м по счету. В апреле лидер страны Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

25 марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.