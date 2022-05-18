Строителя инфраструктуры в ИП «Масловский» заподозрили в мошенничестве

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве инфраструктуры индустриального парка «Масловский», расположенного в Новоусманском районе. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Следствие полагает, что подрядчик при строительстве дороги использовал песок, не соответствующий требованиям. В акте о приемке работ при этом была указана информация о другом материале.

В СК подчеркнули, что замена материала негативно сказалась на эксплуатационных качествах дорожного полотна. Ущерб составил 13 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Фигурантами по нему проходят руководитель компании-подрядчика и ее представитель. В их отношении избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

По данным ИА «Абирег», речь идет о липецкой компании ООО «РСК Регион», руководителем и учредителем которой является Михаил Стукалин. В октябре 2020-го компания заключила с АО «Винко», управляющей индустриальным парком, несколько контрактов на строительство инфраструктуры в общей стоимостью более 300 млн рублей.