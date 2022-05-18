Глава минфина США Йеллен заявила об отказе продлить лицензию для оплаты РФ внешнего долга

США отказываются продлить лицензию, благодаря которой РФ может осуществлять выплаты для обслуживания своего внешнего долга. А экономическая ситуация в России вряд ли существенно изменится, если государство допустит технический дефолт. Такие заявления сделала глава минфина США Джанет Йеллен, отмечает Reuters.

Йеллен подчеркнула, что при этом Вашингтоном, скорее всего, не будет продлена лицензия на обслуживание Россией своего долларового долга.

Лицензия истечет 25 мая. По информации Bloomberg, в Белом доме стремятся к тому, чтобы ее не продлевать, хотя окончательный вердикт пока не вынесен.

Очередной платеж по двум выпускам еврооблигаций должен быть 27 мая. Если он не будет проведен, то в силу вступит льготный период на 30 дней. Отмечается, что за этот срок РФ сможет попытаться выполнить свои обязательства.

До этого, 17 мая, агентство Bloomberg подчеркнуло, что администрация американского лидера Джо Байдена планирует заблокировать возможность России осуществлять выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая, то есть аннулировать действие генеральной лицензии OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США), исключающей выплаты по обслуживанию части суверенного долга России из-под антироссийских санкций.

Министр финансов России Антон Силуанов заметил, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, так как у нее есть возможность заплатить в рублях в том случае, если структуры Запада будут закрыты. Он также подчеркнул, что «первый шок» от введенных санкций для экономики России прошел, тем временем разумность в финансовой и бюджетной политике даст возможность выдержать мощнейшие ограничения, с которыми государство столкнется.

Ряд стран, в том числе Соединенные Штаты, вводят новые санкции против российской стороны в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к Российской Федерации с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

С 2014 года власти Украины проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.