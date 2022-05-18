В МО РФ заявили о подготовке ВСУ провокации в ДНР по сценарию Бучи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) по сценарию Бучи. Об этом в среду, 18 мая, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

«Для ее (провокации. — Ред.) реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан», — говорится в заявлении.

Отмечается, что фото и видеоматериалы этого преступления, в том числе снятые видеорегистраторами якобы случайно проезжающих автомобилей, будут растиражированы в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах после освобождения этого города Вооруженными Силами России.

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