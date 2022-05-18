Массовые проверки автобусов пройдут на дорогах Брянска

В Брянске пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на обеспечение безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщается на сайте ОГИБДД по городу.

На территории областного центра с 19 по 20 мая запланированы массовые проверки. Сотрудники Госавтоинспекции намерены уделить особое внимание легальности перевозок, согласованию маршрутов с органами власти, наличию мест стоянки автобусов и соблюдению водителями времени труда и отдыха.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, также будет осуществляться скрытый контроль. Он позволит выяснить, нарушают ли водители правила дорожного движения.

Целью рейдов является обеспечение безопасности пассажирских перевозок и предупреждение аварийности.