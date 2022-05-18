Дорогу к деревне Комлево отремонтируют в Калужской области

В Калужской области в 2022 году намерены отремонтировать участок автодороги Малоярославец–Боровск–Комлево–Роща. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Протяженность ремонтируемого участка составит 2,5 км. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На сегодняшний день подрядчик на 80% завершил ремонт водопропускных труб. Полностью привести в порядок отрезок планируется к сентябрю этого года.

Как уточняет газета «Весть», речь идет об участке дороги, который ведет к деревне Комлево. Именно там родился будущий адмирал русского флота Дмитрий Сенявин. В 1810–1813 годах он занимал должность главного командира Ревельского порта. В 1825-м был назначен командующим Балтийским флотом.