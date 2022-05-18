Прямой эфир
Мир
В МИД Франции заявили об отсутствии желания у ЕС и НАТО воевать с РФ
Мир
Президент Хорватии высказался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Спорт
Боксер Шульский пообещал не оставить никаких шансов на победу Хлебникову
Экономика
Мантуров допустил легализацию криптовалют в России
Спорт
Фигуристка Забияко заявила о планах возобновить карьеру и выступать за Канаду
Экономика
Минэкономразвития представило экономический стресс-сценарий на 2022 год
Мир
Генсек ООН предложил возобновить экспорт калийных удобрений из РФ
Мир
Глава Евросовета поддержал идею создать Европейское политическое сообщество
Экономика
Минсельхоз заверил в полном самообеспечении России продуктами
Общество
IT-компании заявили об утечке данных бизнес-школы «Сколково»
Экономика
Мантуров заявил об отсутствии у России задачи полного импортозамещения

Дорогу к деревне Комлево отремонтируют в Калужской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калужской области в 2022 году намерены отремонтировать участок автодороги Малоярославец–Боровск–Комлево–Роща. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Протяженность ремонтируемого участка составит 2,5 км. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На сегодняшний день подрядчик на 80% завершил ремонт водопропускных труб. Полностью привести в порядок отрезок планируется к сентябрю этого года.

Как уточняет газета «Весть», речь идет об участке дороги, который ведет к деревне Комлево. Именно там родился будущий адмирал русского флота Дмитрий Сенявин. В 1810–1813 годах он занимал должность главного командира Ревельского порта. В 1825-м был назначен командующим Балтийским флотом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022