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Вице-премьер РФ Хуснуллин заявил, что Запорожская АЭС продолжит работу с сохранением мест

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Запорожская атомная электростанция (АЭС), расположенная на территории контролируемого Россией города Энергодара, продолжит работать. Об этом 18 мая заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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«[Запорожская АЭС] будет работать, все рабочие места будут сохранены. У нас большой опыт работы с атомными станциями, у нас компании в России имеют этот опыт. То, что она будет работать, в этом никаких сомнений нет», — сказал он журналистам в ходе рабочего визита в Мелитополь.

Говоря о будущем станции, которая, по его словам, готова поставлять электроэнергию и Украине, зампред правительства отметил, что в случае, если страна не станет оплачивать услуги АЭС, электростанция переключится на работу только на российский рынок.

Хуснуллин подчеркнул, что перспектива Запорожья — «работать в нашей дружной российской семье». Он выразил готовность помочь региону в данном направлении.

Вице-премьер также отметил, что Россия намерена восстановить все освобожденные территории. Сейчас рассчитывается объем необходимых для этого средств. Также, по словам Хуснуллина, жителям Запорожья уже в мае начнут выплачивать пенсии и зарплаты в рублях.

Ряд городов Запорожской области перешел под контроль России в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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