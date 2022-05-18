В МИД Франции заявили об отсутствии желания у ЕС и НАТО воевать с РФ

Франция, Евросоюз и НАТО не находятся в состоянии войны с Россией и не хотят с ней воевать. Об этом заявила в среду, 18 мая, официальный представитель французского МИДа Анн-Клер Лежандр.

По словам Лежандр, это именно Россия является стороной, которая «обостряет ситуацию».

«Хотелось бы четко напомнить, что ни мы не находимся в состоянии войны с Россией, ни ЕС, ни НАТО. И мы все не хотим войны с Россией. С нашей стороны нет никакой эскалации», — указала представитель МИД Франции в эфире телеканала BFMTV.

Ранее в этот день в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Франции Москва объявила персонами нон грата 34 сотрудников французских дипломатических учреждений в России. Как подчеркнули в российском министерстве, такой шаг Парижа нанес серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству.

В Париже тогда же заявили о сожалении в связи с решением Москвы. В МИД Франции отметили, что считают решение объявить 34 сотрудников французских дипведомств персонами нон грата необоснованным.

14 мая французский политик Стефан Буффето в статье для издания Boulevard Voltaire заявил, что европейская политика по отношению к России является «непостижимой оплошностью». По его словам, Европейский союз подчинился доктрине США, согласно которой сближение Запада с РФ недопустимо, поскольку ведет к ослаблению гегемонии США.

12 мая первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «оторванной от мира» после слов о том, что Россия якобы является угрозой мировому порядку. Его позиция совпадает с позицией Буффето: Россия является угрозой миропорядку, выстроенному США, которые заинтересованы в «определенной угрозе Европе», чтобы раздувать затраты на НАТО и объяснять населению, почему идут такие расходы на вооружение.

14 мая глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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