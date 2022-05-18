Фасад здания правительства Карелии отремонтируют в Петрозаводске

В Петрозаводске отремонтируют фасад здания на проспекте Ленина, 19, в котором располагается администрация главы Республики Карелия, различные министерства и госслужбы. Об этом сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

Аукцион разместили на портале 16 мая. Подрядчик должен выполнить текущий ремонт фасада здания, в частности привести в порядок цоколь и вход в министерство финансов.

Согласно техзаданию, рабочим предстоит вручную очистить поверхности от красок, отбить штукатурку, отгрунтовать фасады и провести ряд других работ. Цветовые оттенки при этом должны отвечать архитектурному облику здания.

Максимальная стоимость контракта определена в размере 903 тыс. рублей. Завершить работы планируется в течение 25 рабочих дней с даты заключения договора.