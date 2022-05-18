Эксперт назвал слабые стороны плана ЕС по отказу от энергоресурсов РФ

План Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов, который представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, очень затратный, а его реализация сильно затруднена. Об этом «Известиям» 18 мая рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«По факту это очередной этап эмиссии. То есть инфляция в Европе продолжит расти на фоне дальнейшего удорожания стоимости электроэнергии после старта постепенного отказа от российских энергоресурсов», — сказал он.

По мнению эксперта, €300 млрд инвестиций, о необходимости которых заявила фон дер Ляйен, будут окупаться несколько десятилетий.

«Это очень тяжелая история для европейской экономики в текущий момент, с учетом ее рецессии и инфляции, которая доходит до двузначных показателей в некоторых странах ЕС», — отметил Вавилов.

Планы ЕС к 2025 году обеспечить солнечными батареями все коммерческие и общественные здания, а к 2029-му — все новые жилые дома специалист назвал крайне сложной затеей.

«Для этого будут необходимы природные ресурсы, закупать которые всё равно придется у России. Для создания солнечных батарей необходимы железо, никель, палладий, медь, топливо для выплавки и обработки и так далее. Всё это закупать придется либо в России, либо в других странах, но значительно дороже. В целом здесь налицо попытка создать хорошую мину при плохой игре», — пояснил он.

Эксперт отметил, что фон дер Ляйен уже за глаза зовут главным коммерческим представителем США в Европе.

«Учитывая уровень антироссийской истерии в Европе, руководство Евросоюза просто не может себе позволить хоть как-то попытаться сдать позиции, хотя всё больше политиков и простых граждан понимает, что ни к чему хорошему на горизонте этого десятилетия такой расклад не приведет, а то и ближайших 20 лет», — заключил специалист.

Фон дер Ляйен рассказала о плане ЕС по отказу от российских энергоресурсов ранее в этот день. По ее словам, он предусматривает импорт газа из других стран, увеличение доли возобновляемой энергии и экономию.

Накануне президент России Владимир Путин выразил мнение, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

Дискуссии в Евросоюзе по поводу отказа от энергоресурсов из РФ начались на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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