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Лавров призвал ВОЗ оказать влияние на Киев в связи со спецоперацией РФ

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ВОЗ воздействовать на Украину, чтобы она не препятствовала реализации мер, осуществляемых Россией для защиты Донбасса. Об этом 18 мая сообщили в российском дипломатическом ведомстве по итогам телефонного разговора Лаврова и гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Запад вывозит продовольствие с Украины: Спецоперация в Донбассе 18 мая, день 83-й
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«Лавров подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках специальной военной операции для облегчения страданий мирных граждан, и призвал ВОЗ воздействовать на киевский режим с тем, чтобы тот не препятствовал реализации предлагаемых с этой целью мер», — сказано в сообщении.

Вместе с тем российский министр отметил необходимость избегать политизированных решений, которые могут нести угрозу международному сотрудничеству в сфере здравоохранения.

Кроме того, Лавров заявил о готовности РФ «и дальше активно участвовать в деятельности организации».

«…вносить важный вклад в решение задач глобального здравоохранения, в том числе в контексте происходящей сейчас донастройки международной системы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере охраны здоровья», — говорится в сообщении МИД РФ.

27 апреля стало известно, что Россия призвала ВОЗ оказать влияние на Украину и не допускать использования ею медицинских объектов для военных целей.

Ранее, 16 апреля, в Минобороны РФ заявили, что в ВОЗ до сих пор не отреагировали на факты использования неонацистами больниц в разных районах Украины для ведения оттуда боевых действий.

21 апреля сообщалось, что на территории больницы № 4 в Мариуполе обнаружено 26 погибших гражданских лиц, ставших жертвами обстрела со стороны радикальной националистической группировки «Азов».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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