Дорогу отремонтируют в Ухоловском районе Рязанской области

В Рязанской области в этом году отремонтируют еще несколько участков дороги Ухолово – Дегтяные Борки – граница Ухоловского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Общая протяженность участков, которые предстоит привести в порядок, составляет более 4 км. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчик должен снять старое покрытие, уложить геотекстиль, обустроить основание и подстилающий слой. Затем на дорогу уложат два слоя асфальта, укрепят обочины, установят остановки и нанесут дорожную разметку, пишет РИА «7 новостей».

Полностью завершить работы планируется в конце сентября 2022 года.