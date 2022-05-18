В МИДе назвали дискриминацией недопуск представителей РФ на мероприятие ОБСЕ

Россия осуждает отказ в допуске представителей РФ на гуманитарное мероприятие ОБСЕ и рассматривает его как проявление дискриминации. Об этом 18 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Неужели польское председательство и БДИПЧ (бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. — Ред.) настолько не уверены в своей так называемой правоте, что полностью блокируют иные точки зрения, отличные от установок Запада? Категорически осуждаем произошедшее, рассматриваем его как откровенный произвол и проявление дискриминации по отношению к представителям российского гражданского общества», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, налицо откровенные нежелание и неспособность Варшавы организовывать и проводить мероприятия в рамках гуманитарного измерения, а также выполнять функции и обязанности действующего председательства.

15 мая организаторы второго дополнительного совещания в области человеческого измерения отменили регистрацию участников делегации Общественной палаты (ОП) РФ. Ранее все члены российской делегации от ОП отправили заявки на аккредитацию в соответствии с требованиями БДИПЧ и получили от организаторов подтверждение об участии.

Решение о недопуске российской стороны объяснили неким распоряжением польского действующего председательства ОБСЕ. При этом на просьбу предоставить копию соответствующего документа организаторы ответили отказом.

В свою очередь, в Общественной палате расценили вышеупомянутые действия как попытку «политизации участия российских НКО в гуманитарных мероприятиях ОБСЕ и откровенный антироссийский демарш».

В апреле Вашингтон объявил о намерении добиваться исключения России из Совета по правам человека при ООН. Из-за проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала нахождение России в этом органе фарсом. 7 апреля Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия РФ в СПЧ. В тот же день Россия досрочно вышла из совета организации.