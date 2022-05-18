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Человек погиб в результате обстрела ВСУ поселка на окраине Херсона

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Gilles Bader
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Чернобаевка на окраине Херсона, один человек погиб. Об этом в среду, 18 мая, сообщил глава чернобаевской администрации Юрий Турулев.

Со стороны Украины обстреляли российские села. Спецоперация в Донбассе 18 мая, день 83-й
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«Сегодня один человек погиб на улице Луговая в Чернобаевке. Женщина получила ранения. Ребята-ополченцы мимо проезжали, они ее увидели и отвезли в госпиталь», — приводит «РИА Новости» слова Турулева.

Он добавил, что украинские военные произвели обстрел ракетами с кассетными боеприпасами. Множество домов поселка получили повреждения, одно жилое здание полностью сгорело.

«Дома никого не было, к счастью, хозяева уехали, поэтому там пострадавших нет», — заключил Турулев.

16 мая сообщалось, что мирный житель поселка Чернобаевка погиб в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны украинских войск.

9 мая Вооруженные силы Украины выпустили по Херсону ракеты системы «Ураган». Всего было запущено восемь ракет по центру города, где проходило шествие «Бессмертного полка». В частности, пять целей были сбиты ориентировочно в районе Чернобаевки, остальные также были поражены.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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