Невролог назвала основные симптомы рассеянного склероза

Невролог, реабилитолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач по лечебной физкультуре Анна Терехова в среду, 18 мая, рассказала «Газете.Ru» об основных симптомах рассеянного склероза.

«Пусковым механизмом для развития рассеянного склероза могут быть: бактериальные или вирусные церебральные инфекции, влияние токсических веществ, а также радиация, стресс, генетическая предрасположенность», — заявила врач.

К главным клиническим симптомам рассеянного склероза специалисты относят двигательные нарушения, головокружение, нарушение координации, онемение конечностей, нарушения речи, нарушение зрения, снижение когнитивных функций.

Терехова подчеркнула, что рассеянный склероз касается на данный момент примерно 3 млн человек, среди которых немало молодых. Она сообщила, что женщины в два раза чаще подвержены заболеванию, чем мужчины.

Отмечается, что заболевание, которое постоянно прогрессирует, находится на третьем месте в списке болезней центральной нервной системы. Невролог заявила, что качество жизни больного снижается не сразу, а постепенно. Специалист обратила внимание на наличие различных вариантов течения рассеянного склероза, заболевание прогрессирует с разной скоростью.

«До 37% пациентов через 10 лет после начала заболевания могут передвигаться только с посторонней помощью. Через 15 лет доля таких людей возрастает до 50%. Через 10 лет после развития РС 50% пациентов испытывают сложности с выполнением профессиональных обязанностей, а более 80% не могут оставаться на прежней работе», — заверила Терехова.

Чем раньше выявляется наличие болезни, тем проще замедлить прогрессирование заболевания и предотвратить раннюю инвалидизацию больных, дополнила невролог. Также она сказала, что лечение включает медикаментозную и физиотерапевтическую терапии, а также программы индивидуальной нейрореабилитации.

4 мая невролог Александр Комаров предупредил, что пульсирующая головная боль — повод незамедлительного посещения доктора, поскольку она свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем.