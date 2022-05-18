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Хуснуллин заявил о перспективах Запорожья работать «в дружной семье России»

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, оценивая 18 мая перспективы интеграции Запорожской области с Россией, заявил о готовности помочь региону в данном направлении.

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«Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции», — сообщил он во время визита на Украину.

Вице-премьер также отметил, что Россия намерена восстановить все освобожденные территории. Сейчас рассчитывается объем необходимых для этого средств. Также, по словам Хуснуллина, жителям Запорожской области уже в мае начнут выплачивать пенсии и зарплаты в рублях.

Говоря о будущем Запорожской АЭС, которая, по его словам, готова поставлять электроэнергию и Украине, зампред правительства заявил, что в случае, если страна не станет оплачивать услуги АЭС, тогда атомная электростанция переключится на работу только на российский рынок.

Политик также пообещал привести в порядок все дороги, которые связывают освобожденные территории с Россией. И отметил потенциал Запорожской области в сфере производства строительных материалов, предложив задействовать максимальное количество предприятий региона в восстановлении освобожденных территорий, включая ДНР и ЛНР.

11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что освобожденные южные территории Украины войдут в состав России.

4 мая сообщалось, что в городе Энергодар в Запорожской области Украины возобновил работу детский сад. Накануне, 3 мая, глава администрации Энергодара Андрей Шевчик рассказал, что обстановка в Энергодаре и на Запорожской АЭС спокойная, российские специалисты работают «в полном понимании ситуации» наряду с украинскими коллегами.

16 мая Министерство обороны РФ сообщило, что из России на территорию Мелитопольского района Запорожской области доставили 55 т гуманитарной помощи. В состав наборов вошли мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай, а также предметы гигиены и товары первой необходимости.

7 мая глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что железнодорожное пассажирское сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено в полном объеме. Днем ранее стало известно, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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