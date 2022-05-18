Заслуженный врач РФ предупредил об опасностях ночного бодрствования

Пока человек молод, ему проще переносить последствия ночного недосыпа, однако с возрастом его организму будет все сложнее делать это. О том, как наладить здоровый сон летом, когда световой день становится длиннее, а ночь короче, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Владимир Подхомутников.

«Ночные бдения наносят очень серьезный вред нашему здоровью. Пока мы молоды, наш организм справляется с последствиями, но с каждым годом ему все сложнее это делать. Постепенно начинает снижаться работоспособность, копится усталость, начинаются проблемы с памятью и концентрацией внимания», — цитирует его «Газета.Ru».

По словам эксперта, в итоге может развиться тревожное или депрессивное состояние, а также психосоматические заболевания сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и других систем.

Врач объяснил, что все процессы организма, включая выработку гормонов и ферментов, необходимых для здорового сна, подчиняются биоритмам, связанным с регулярной циклической сменой дня и ночи. Их главным регулировщиком служит солнечный свет, оказывающий влияние на шишковидную железу, которая отвечает за выработку мелатонина.

«Мелатонин участвует в регулировании циклов сна и бодрствования, регулирует и синхронизирует выработку многих биологически активных веществ в нашем организме. К примеру, снижать уровень гормона стресса кортизола, повышать концентрацию тормозящих медиаторов, отвечающих за засыпание, и гормона соматотропина, который у детей отвечает за рост, а у взрослых — за углеводный и белковый обмен», — объяснил доктор.

Для выработки мелатонина нужно, чтобы организм находился в полной темноте, пояснил профессор. Поэтому при ночных бдениях выработка этого гормона нарушается.

Одним из самых ранних и неприятных проявлений этого состояния становится бессонница.

«Снотворное в этом случае — не выход. К сожалению, ученым пока не удалось придумать ни одного абсолютно безопасного снотворного препарата», — предупредил эксперт.

Врач отметил, что в последнее время рекламируются искусственные аналоги мелатонина, однако, по его словам, они не дадут стопроцентного снотворного эффекта, поскольку мелатонин — это не гормон сна.

«Мелатонин — это гормон ночи, помогающий отрегулировать циркадные ритмы. Он запускает в нашем организме различные биологические процессы, которые при определенных условиях приведут нас к засыпанию. Но при этом если вы, например, примете мелатонин и отправитесь на дискотеку — вас не «отключит» прямо посреди танцпола», — уточнил он.

Профессор подчеркнул, что подобные препараты могут вызывать психологическую зависимость при неправильном приеме. Он пояснил, что употреблять их можно только после того, как вы создали себе все условия для отхода ко сну: переделали все дела, приняли душ, отключили гаджеты. Тогда, полагает врач, мелатонин «настроит» ваш организм на сон. Впрочем, доктор не советует принимать их на постоянной основе — более месяца.

«Регулярно получая необходимое количество искусственного мелатонина, наш организм может залениться и перестать производить свой собственный «гормон ночи», — предупредил эксперт.

Прежде чем применять искусственный мелатонин, Подхомутников рекомендует стимулировать выработку собственного «гормона ночи» с помощью магния. По мнению профессора, при нехватке магния организм человека не может полностью расслабиться, «выключить» мозг и запустить процессы восстановления.

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