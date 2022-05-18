Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела ВСУ Чернобаевки

Корреспондент телеканала «Известия» Леонид Китрарь в среду, 18 мая, показал последствия обстрела Чернобаевки Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Китрарь рассказал, что в Чернобаевке почти в каждом дворе можно встретить воронку от кассеты, которая прилетала со стороны Николаева.

«Жителям этого дома, можно сказать, повезло, здесь пострадал только въезд в гараж. На воротах видны следы от осколков. Во дворе всё практически цело. Удар пришелся по дороге, и все осколки попали во въездную часть двора и дальше не пошли», — отметил корреспондент.

Во время последнего обстрела от снарядов украинских националистов погиб как минимум один мирный житель. Несколько человек получили ранения, пояснил журналист.

16 мая мирный житель Чернобаевки погиб в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны украинских войск. Отмечается, снаряды попали в дом, мужчина скончался от осколочного ранения в голову, еще один мирный житель ранен.

1 мая ВСУ обстреляли освобожденные населенные пункты Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области. В Минобороны РФ сообщили, что украинские националисты вели огонь по сугубо гражданским объектам. Так, артиллерийскому обстрелу подверглись школа и детский сад в Киселевке. Также боевики обстреляли кладбище в Широкой Балке, где в тот момент находились люди.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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