В Москве «Газель» насмерть сбила трехлетнего ребенка на велосипеде

Ребенок в возрасте трех с половиной лет погиб в результате ДТП, которое произошло на востоке Москвы. Об этом в среду, 18 мая, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что мальчик гулял вместе с бабушкой и дедушкой, когда случайно оказался на проезжей части, где на него наехала «Газель».

В результате полученных травм ребенок скончался. В ГАИ сообщили, что на месте происшествия работают следователи и оперативники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

6 мая произошла авария с участием двух автомобилей на трассе Астрахань–Элиста–Ставрополь в Калмыкии, в ДТП погиб ребенок.

ДТП произошло на территории Яшкульского района, столкнулись Toyota Land Cruser и Kia Rio, погиб ребенок из второй машины. В больницу доставили водителя и двух пассажиров второй иномарки с различными травмами.