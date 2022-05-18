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В Москве «Газель» насмерть сбила трехлетнего ребенка на велосипеде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ребенок в возрасте трех с половиной лет погиб в результате ДТП, которое произошло на востоке Москвы. Об этом в среду, 18 мая, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

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Отмечается, что мальчик гулял вместе с бабушкой и дедушкой, когда случайно оказался на проезжей части, где на него наехала «Газель».

В результате полученных травм ребенок скончался. В ГАИ сообщили, что на месте происшествия работают следователи и оперативники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

6 мая произошла авария с участием двух автомобилей на трассе Астрахань–Элиста–Ставрополь в Калмыкии, в ДТП погиб ребенок.

ДТП произошло на территории Яшкульского района, столкнулись Toyota Land Cruser и Kia Rio, погиб ребенок из второй машины. В больницу доставили водителя и двух пассажиров второй иномарки с различными травмами.

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