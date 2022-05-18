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Минфин США допустил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга РФ

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Лицензия США, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в условиях санкций, с большой долей вероятности не будет продлена после 25 мая. Как заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен 18 мая, у властей страны пока нет таких планов, однако это «совершенно разумно предположить».

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«Окончательное решение пока не принято, однако маловероятно, что она будет продлена», — отметила Йеллен.

По словам министра финансов, не изменит в корне ситуацию даже наступление технического дефолта для России, поскольку страна в условиях санкций уже и так «отрезана от мирового рынка капитала».

России предстоит платеж по еврооблигациям 27 мая. В апреле западные СМИ писали, что Москва может объявить дефолт по долговым обязательствам, поскольку иностранные банки из-за санкций отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков «Россия-2022» и «Россия-2042».

Ранее, 18 мая, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, комментируя данные о планах Вашингтона заблокировать России возможность выплат по госдолгу, заявил «Известиям», что власти США добиваются ситуации, при которой Россия должна будет объявить дефолт.

В тот же день министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не будет объявлять дефолт по долгу, потому как сможет заплатить в рублях, если западные структуры будут закрыты.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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