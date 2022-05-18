Дело об убийстве возбудили после обнаружения тела подростка-инвалида в Ногинске

Уголовное дело об убийстве возбудили в Ногинске после обнаружения тела 14-летнего подростка-инвалида в квартире. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в региональном ГСУ СК России.

В ведомстве рассказали, что тело обнаружили 17 мая. При осмотре внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», подросток проживал вместе с матерью и был инвалидом.

Устанавливаются причины и обстоятельства, которые привели к гибели подростка. Следователи допрашивают мать мальчика, а также соседей. Кроме того, они изучают жилищно-бытовые условия жизни семьи.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причины смерти.

Проверку по факту случившегося начала региональная прокуратура.

8 мая Черемушкинский суд Москвы на два месяца арестовал трех подростков, готовивших убийство бездомных у станции Косино Московской железной дороги.