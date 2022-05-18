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МИД призвал Запад не запугивать людей несуществующей российской химугрозой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия призывает Запад прекратить запугивать общественность своих стран несуществующей российской «химической угрозой». Об этом в среду, 18 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Обратили внимание на домыслы ряда представителей политических кругов стран Запада, прежде всего США и обслуживающих их интересы «аналитических» центров, относительно того, что Российская Федерация осуществляла или ведет подготовку к применению неких якобы утаенных ею запасов боевых отравляющих веществ», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Она пояснила, что Россия продолжит отстаивать принципы и нормы международного права, а также будет заботиться о сохранении целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Захарова отметила, что РФ будет доводить до государств — участников ООН и ОЗХО информацию о реальных случаях химпровокаций на территории Украины украинскими военными и их кураторами из стран НАТО.

7 мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд бездоказательно обвинила РФ в применении химоружия. Она заявила, что Россия использовала его против своих людей, а также в Сирии.

При этом тем же днем российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил, что Россия в отличие от США уничтожила свое химическое оружие еще в 2017 году, что было подтверждено Организацией по запрещению химического оружия. Он также заявил, что именно США остаются единственной страной, которая до сих пор по необъяснимым причинам сохраняет запасы отравляющих веществ.

30 апреля российские дипломаты призвали США одуматься и отказаться от подготовки провокаций с использованием оружия массового уничтожения (ОМУ) на Украине. Так в представительстве прокомментировали обвинения заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс о применении Россией «незадекларированного химического оружия».

13 марта дипломаты назвали провокационным и бездоказательным очередное заявление Госдепа США о возможности применения Россией химического оружия. В посольстве отметили, что в распоряжении РФ не может быть боевых отравляющих веществ, так как Россия уничтожила все их запасы.

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