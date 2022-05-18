Байден назвал историческим событием заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Президент США Джо Байден назвал 18 мая заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО историческими.

«Я тепло приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО и рассчитываю на сотрудничество с конгрессом США и нашими союзниками по НАТО, чтобы быстро превратить Финляндию и Швецию в самый сильный оборонительный союз в истории», — цитирует его газета The Washington Post.

Байден отметил, что Хельсинки и Стокгольм «принесут пользу всему Североатлантическому альянсу и еще больше укрепят оборонное сотрудничество НАТО».

Он также добавил, что Штаты сохранят присутствие и продолжат проводить учения в районе Балтийского моря.

«Наряду с нашими союзниками США будут продолжать активно проводить учения и сохранят мощное присутствие в регионе Балтийского моря. Пока их заявки на членство в НАТО будут находиться на рассмотрении, США будут работать с Финляндией и Швецией, сохраняя бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять любой агрессии или угрозе агрессии», — подчеркнул он.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

По мнению главы Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерия Журавеля, которое он озвучил в беседе с «Известиями», эти страны могут войти в НАТО до конца 2022 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ответные меры на решение Финляндии стать членом НАТО «будут сюрпризом».

Кроме того, стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

МИД России, в свою очередь, критически отреагировал на присоединение этих стран в НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал тогда, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.