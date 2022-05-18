Военный показал иностранной прессе освобожденный от ВСУ завод Ильича

Иностранным журналистам в среду, 18 мая, продемонстрировали позиции военных вооруженных сил Украины (ВСУ) в подземельях освобожденного завода имени Ильича в Мариуполе. Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков рассказал о том, что больше всего впечатлило представителей зарубежных СМИ.

«Представители иностранной прессы сейчас внимательно слушают спикера, который рассказывает, что боевики, которые засели на заводе Ильича, использовали тактику сирийских боевиков», — рассказал Польшаков.

Среди демонстрируемых локаций ангар с военной техникой ВСУ и подземелье, в котором жили боевики.

Ранее в этот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о планах по восстановлению Мариуполя после освобождения. Так, металлургический завод имени Ильича восстановят, а по приблизительной оценке, около 60% зданий в Мариуполе подлежат сносу. Среди них завод «Азовсталь».

Завод имени Ильича 3 мая посещал российский журналист Владимир Соловьев в ходе своей поездки в освобожденный Мариуполь. Там он встретился с Денисом Пушилиным, пообщался с местными жителями и российскими военнослужащими.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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