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Города Подмосковья украсили миллионы цветов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Миллионы цветов украсили города Московской области, об этом в среду, 18 мая, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Увидеть яркие клумбы можно на городских площадях, а также в парках и скверах.

«Цветочное оформление — один из основных средств украшения площадей, бульваров, скверов, улиц и парков. Традиционно с конца апреля мы начали высадку цветов на городские клумбы. В настоящее время высажено 4 млн цветов. Всего этим летом подмосковные города украсят более 6 млн однолетних и многолетних растений», — цитирует Хайкина телеканал «360».

Полюбоваться яркими цветниками в Подмосковье можно будет до осени. Всего на территории региона насчитывается 4 тыс. цветников площадью 240 тыс. кв. м.

К началу июня специалисты планируют высадить свыше 70 видов растений, пишет РИАМО. В Подмосковье чаще всего сажают тюльпаны, бархатцы, петунии, георгины, бархотки, бегонии, гортензии, тагетесы, флоксы и фиалки. Этим цветам комфортно в климатических условиях региона.

После высадки специалисты продолжают наблюдать за ростом цветов, контролируют полив и уход.

17 мая в пресс-службе ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» рассказали, что с 21 мая по 1 июня пройдет ежегодная выставка рододендронов. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», в коллекции представлены природные виды (в том числе из разных уголков России — с Кавказа, с берегов Байкала и с Дальнего Востока) и многочисленные сорта (в том числе крупноцветковые и зимостойкие гибриды финской селекции, достигающие в саду 2 м высоты).

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