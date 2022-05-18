СКР начал проверку после смерти девятилетней девочки в Челябинской области

Следователи в Челябинской области начали доследственную проверку после смерти девятилетней девочки в школе города Миасса. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону 18 мая.

Информация о том, что в одной из школ города скончался ребенок, поступила в правоохранительные органы в тот же день.

«По предварительным данным, девочка скончалась во время проведения общешкольного мероприятия. При жизни ребенок страдал заболеванием», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. Как отметили в СК, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

1 мая пресс-служба регионального СК РФ по Красноярскому краю также сообщала, что в септике возле частного дома было обнаружено тело восьмилетней девочки. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

23 апреля в Главном следственном управлении СК России по Москве сообщили, что на юге столицы в результате падения из окна погиб ребенок 2018 года рождения. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).