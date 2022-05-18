Прямой эфир

СКР начал проверку после смерти девятилетней девочки в Челябинской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи в Челябинской области начали доследственную проверку после смерти девятилетней девочки в школе города Миасса. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону 18 мая.

После лавины: что известно о гибели ребенка в Мурманской области
В СК РФ возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности

Информация о том, что в одной из школ города скончался ребенок, поступила в правоохранительные органы в тот же день.

«По предварительным данным, девочка скончалась во время проведения общешкольного мероприятия. При жизни ребенок страдал заболеванием», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. Как отметили в СК, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

1 мая пресс-служба регионального СК РФ по Красноярскому краю также сообщала, что в септике возле частного дома было обнаружено тело восьмилетней девочки. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

23 апреля в Главном следственном управлении СК России по Москве сообщили, что на юге столицы в результате падения из окна погиб ребенок 2018 года рождения. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022