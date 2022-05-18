Военный медик ЛНР рассказал о работе на передовой

Военный медик Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным «Док» работает вместе с батальонами в зоне боевых действий и оказывает первую помощь раненым бойцам. Об этом в среду, 18 мая, он рассказал корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину.

«Перебинтовывать, обезболивать, вывозить с поля боя — это наша работа, медиков. Есть тыловые части, а мы работаем в батальонах. <...> Перебинтовали, оттащили — в основном задача такая: максимально быстро доставить до более квалифицированной врачебной помощи», — пояснил медик.

Он рассказал, что работать приходится под обстрелами. По его словам, против бойцов ЛНР сражаются не только местные националисты, но и иностранные наемники, в числе которых — шведы и французы.

«Стреляют они хорошо, метко. Если они запускают беспилотники, увидели технику — обстреливают мгновенно «Градами». <...> Против нас сражаются не срочники, а наемники «40+», иностранцы. Шведы есть и французы есть. Их речь слышали ребята», — рассказал медик.

«Док» также показал «посылку», присланную украинцам из Европы. В ней находятся боеприпасы на английский пулемет «Браунинг».

2 мая военные медики ЛНР спасли жизнь мужчине с многочисленными ранениями после минометного обстрела. Специалисты медицинского отряда особого назначения извлекли осколки, обработали раны и стабилизировали состояние пациента.

Помимо этого, военнослужащие военной полиции Центрального военного округа совместно с военнослужащими народной милиции ЛНР доставили жителям освобожденных населенных пунктов гуманитарную помощь.

22 апреля военные хирурги рассказали «Известиям», с какими трудностями во время своей работы они столкнулись при попадании осколков от украинской «Точки-У» в мобильный госпиталь. По словам военного хирурга Романа Неживова, во время обстрела все хирурги и все медсестры находились в бронежилетах, выполняли сложные оперативные вмешательства, на них была оказана двойная нагрузка психологическая: обстрел и сама операция.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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