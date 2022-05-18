Резервный мост для движения легковушек открыли в томском Заварзине

В поселке Заварзино Советского района Томска открыли резервный мост через реку Ушайку. Он доступен только для движения легкового транспорта, сообщает 18 мая пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.

«Мы приняли решение открыть проезд по резервному мосту, однако только для легковых автомобилей. Грузовики пойдут через Родионово. До конца завтрашнего дня мы намерены решить вопрос с организацией движения легкового транспорта по мосту на улице Мостовой», — говорится в сообщении властей.

Основной мост через Ушайку закрыли ранее в этот же день в связи с провалами на проезжей части. Они были выявлены еще в июне 2021-го, но тогда их просто прикрыли железными листами, движение не прерывалось, пишет РИА «Томск».

Мостом через Ушайку пользуются жители поселка Еловый Ручей и садоводы из товарищества «Кедр». По словам депутата гордумы Игоря Лютаева, 17 мая кто-то из них «напоролся» на железный лист, автомобилисту пришлось вызывать эвакуатор.