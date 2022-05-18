Эскиз Микеланджело продан на аукционе Christie's за €23 млн

Эскиз итальянского художника Микеланджело Буонарроти ушел с молотка на аукционе Christie's в Париже за €23 млн. Работа представляет собой изображение обнаженного мужчины и двух фигур, передает телеканал «Известия». Ранее эскиз приписывался художнику Пьетро Фаччини. Однако в 2019 году эксперты установили, что подлинное авторство наброска принадлежит Микеланджело.

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